Calendario amichevoli estive oggi martedì 25 luglio: programma, orari e diretta tv

Il calendario delle amichevoli estive di oggi, martedì 25 luglio. L’unico test in programma nella giornata odierna va in scena al Dolomiten Stadion di Lienz e mette di fronte l’Udinese e il Lipsia, club tedesco. La partita potrà essere seguita in diretta tv sull’emittente locale TV12, mentre lo streaming sarà affidato a Udinese.tv. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale.

Programma amichevoli martedì 25 luglio

Ore 18:00, Udinese-Lipsia (Diretta su TV12)