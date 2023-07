Mondiali femminili 2023: calendario, programma e orari tv

Tutto pronto per i Mondiali femminili 2023. La rassegna continentale femminile si svolgerà in Australia e Nuova Zelanda. Anche le azzurre del Ct Milena Bertolini saranno ai nastri di partenza, inserite nel girone nel G. L’Italia debutterà lunedì 24 luglio contro l’Argentina e a seguire dovrà vedersela contro Svezia (29 luglio) e Sudafrica (2 agosto). Le partite degli azzurri potranno essere seguite sui canali Rai, in particolare su Rai Sport. Le altre partite sono disponibili sulla piattaforma UEFA.TV.

Fase a gironi

Prima giornata

Giovedì 20 luglio

Ore 9:00 – Nuova Zelanda-Norvegia

Ore 12:00 – Australia-Irlanda

Venerdì 21 luglio

Ore 4:30 – Nigeria-Canada

Ore 7:00 – Filippine-Svizzera

Ore 9:30 – Spagna-Costa Rica

Sabaro 22 luglio

Ore 3:00 – Usa-Vietnam

Ore 9:00 – Zambia-Giappone

Ore 11:30 – Inghilterra-Haiti

Ore 14:00 – Danimarca-Cina

Domenica 23 luglio

Ore 7:00 – Svezia-Sudafrica

Ore 9:30 – Olanda-Portogallo

Ore 12:00 – Francia-Giamaica

Lunedì 24 luglio

Ore 8:00 – Italia-Argentina

Ore 10:30 – Germania-Marocco

Ore 13:00 – Brasile-Panama

Seconda giornata

Martedì 25 luglio

Ore 4:00 – Colombia-Corea del Sud (prima giornata)

Ore 7:30 – Nuova Zelanda-Filippine

Ore 10:00 – Svizzera-Norvegia

Mercoledì 26 luglio

Ore 7:00 – Giappone-Costa Rica

Ore 9:30 – Spagna-Zambia

Ore 14:00 – Canada-Irlanda

Giovedì 27 luglio

Ore 3:00 – Usa-Olanda

Ore 9:30 – Portogallo-Vietnam

Ore 12:00 – Australia-Nigeria

Venerdì 28 luglio

Ore 2:00 – Argentina-Sudafrica

Ore 10:30 – Inghilterra-Danimarca

Ore 13:00 – Cina-Haiti

Sabato 29 luglio



Ore 9:30 – Svezia-Italia

Ore 12:00 – Francia-Brasile

Ore 14:30 – Panama-Giamaica

Terza giornata

Domenica 30 luglio

Ore 6:30 – Corea del Sud-Marocco (seconda giornata)

Ore 9:00 – Norvegia-Filippine

Ore 9:00 – Svizzera-Nuova Zelanda

Ore 11:30 – Germania-Colombia (seconda giornata)

Lunedì 31 luglio



Ore 9:00 – Costa Rica-Zambia

Ore 9:00 – Giappone-Spagna

Ore 12:00 – Irlanda-Nigeria

Ore 12:00 – Canada-Australia

Martedì 1 agosto

Ore 9:00 – Vietnam-Olanda

Ore 9:00 – Portogallo-Usa

Ore 13:00 – Haiti-Danimarca

Ore 13:00 – Cina-Inghilterra

Mercoledì 2 agosto

Ore 9:00 – Sudafrica-Italia

Ore 9:00 – Argentina-Svezia

Ore 12:00 – Giamaica-Brasile

Ore 12:00 – Panama-Francia

Giovedì 3 agosto

Ore 12:00 – Corea del Sud-Germania

Ore 12:00 – Marocco-Colombia