Udinese, 5-1 al Klagenfurt: doppietta per Samardzic, in gol anche Thauvin

L’Udinese batte 5-1 in amichevole il Klagenfurt nel primo impegno in Austria, in una giornata nuvolosa dopo diverse ore di pioggia, che fortunatamente ha smesso di cadere in occasione della partita. La partita vede i friulani passare in vantaggio al 20′ con un gol di Beto dal dischetto, seguito da una rete di Thauvin. Prima del termine del primo tempo però, Zaletel riesce a a segnare il gol del 2-1. Nel secondo tempo, Samardzic chiude la partita con una doppietta, portando il punteggio sul 4-1, e Lovric mette in definitiva la partita in cassaforte con il quinto gol.

La prima fase di gara si presenta statica, con l’Udinese che invade la metà campo avversaria senza però riuscire a superare le linee della difesa del Klagenfurt. La situazione si sblocca dopo quasi venti minuti, con Beto che calcia dal dischetto e non sbaglia, portando l’Udinese in vantaggio. Poco dopo, le prestazioni fisiche dei padroni di casa cominciano a venir meno e ovviamente, la squadra italiana ne approfitta. Thauvin guida l’attacco verso la porta avversaria e manda la palla tra i pali, facendo salire il punteggio a 2-0 in favore dell’Udinese. Gli ultimi minuti del primo tempo vedono un vero e proprio assedio della porta del Klagenfurt, con la squadra che però riesce a ripartire in contropiede al 43′, con Zaletel che riesce a oltrepassare la linea di difesa avversaria, segnando il gol del 2-1.

Il secondo tempo inizia con equilibrio tra le due squadre, con diversi tentativi di attacco da entrambe le parti senza alcun successo, mentre Brenner finisce a terra nell’area avversaria e l’Udinese protesta per un rigore che l’arbitro non fischierà mai. Dopo i primi venti minuti, l’Udinese inizia una serie di attacchi serrata, ma il giovane Nossler – portiere del Klagenfurt – difende i propri pali senza esitazione. La gara continua su questa linea fino al 77′, quando Samardzic conquista la palla e la scaglia in porta, segnando il gol del 3-1. Pochi minuti dopo, al 86′, il giocatore tedesco raddoppia e il tabellone segna 4-1, causando lo sconforto dei padroni di casa, che sembrano mollare la presa, tanto che Lovric, al 91′, segna il 5-1 e la partita si conclude così.