Campaccio 2023 in tv oggi: canale, orario e diretta streaming running

Tutto pronto per il Campaccio 2023, gara di running che segna l’apertura della stagione nei campi. Grande attesa per rivedere all’opera Nadia Battocletti, che sfiderà le africane Margaret Chelimo Kipkemboi, Likina Amebaw, Rahel Daniel, Mirriam Chebet e Francine Niyomukunzi. Da seguire anche le azzurre Federica Del Buono, Anna Arnaudo, Giovanna Selva, Sara Nestola, Ludovica Cavalli, Elisa Palmero e Nicole Reina.

Favoriti della gara lunga maschile invece sono l’ugandese Oscar Chelimo e il bahreiniano Birhanu Balew. L’Italia sarà in gara con Yeman Crippa e Iliass Aouani, ma anche Yohanes Chiappinelli, Pasquale Selvarolo, e i burundiani Rodrigue Kwizera, Egide Ntakarutimana, Francesco Puppi, Luca Alfieri, Pasquale Selvarolo, Alessandro Giacobazzi. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento con il cross lungo senior è a partire dalle ore 14.40 di venerdì 6 gennaio a San Giorgio su Legnano (Milano). Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la corsa del Campaccio 2023 e il programma dettagliato.

STREAMING E TV – La gara del Campaccio 2023 sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play a partire dalle ore 14.25 alle ore 16.00 con la telecronaca di Luca Di Bella e Francesco Panetta. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.

PROGRAMMA PARTENZE CAMPACCIO 2023

11.15 Ragazze (1,2 km)

11.25 Ragazzi (1,2 km)

11.35 Cadette (2 km)

11.50 Cadetti (2,5 km)

12.05 Esordienti maschile e femminile (0,5 km)

12.20 Allieve (4 km)

12.45 Allievi (4 km)

13.15 Junior maschile internazionale (6 km)

13.45 Cross corto Junior/Promesse/Senior femminile (3,2 km)

14.05 Cross corto Junior/Promesse/Senior maschile (3,2 km)

14.40 Cross lungo Junior/Promesse/Senior femminile internazionale (6 km)

15.10 Cross lungo Junior/Promesse/Senior maschile internazionale (10 km)