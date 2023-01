Biathlon, Coppa del Mondo maschile 2022/2023: classifica aggiornata dopo sprint Pokljuka

La classifica generale della Coppa del Mondo maschile 2022/2023 di biathlon aggiornata dopo la sprint di Pokljuka, in Slovenia. Imprendibile Johannes Boe, che vince la quarta sprint su quattro in stagione e allunga in vetta. Alle sue spalle il connazionale Laegreid, sul podio in Slovenia, mentre Tommaso Giacomel tiene alti i colori azzurri entrando in Top 20. Di seguito la classifica generale aggiornata con le prime dieci posizioni e quelle degli italiani.

LA CLASSIFICA GENERALE CON I PRIMI DIECI

1. Johannes Boe (NOR) 689

2. Sturla Holm Lægreid (NOR) 625

3. Emilien Jacquelin (FRA) 319

4. Vetle Christiansen (NOR) 313

5. Johannes Dale (NOR) 303

6. Quentin Fillon Maillet (FRA) 302

7. Benedikt Doll (GER) 299

8. Martin Ponsiluoma (SWE) 293

9. Filip Fjeld Andersen (NOR) 284

10. Sebastian Samuelsson (SWE) 281

GLI ITALIANI

17. Tommaso Giacomel (ITA) 192

54. Patrick Braunhofer (ITA) 22

60. Didier Bionaz (ITA) 17