Tabellone pallanuoto femminile Mondiali Doha 2024: tutti gli accoppiamenti

Il tabellone completo della pallanuoto femminile ai Mondiali di Doha 2024, in programma tra venerdì 2 e domenica 18 febbraio. Terminata la fase a gironi, la rassegna iridata prosegue con la seconda fase che deciderà gli accoppiamenti per i quarti di finale e per i successivi piazzamenti dal primo al sedicesimo posto. Il Setterosa di Carlo Silipo ha ben figurato finora e va a caccia del pass olimpico. Di seguito, tutti gli accoppiamenti della fase finale della pallanuoto femminile ai Mondiali di Doha 2024.

Tabellone pallanuoto femminile Mondiali Doha 2024

OTTAVI DI FINALE

Olanda-Cina (gara 27) 16-14

Kazakistan-Grecia (gara 28) 5-24

Australia-Gran Bretagna (gara 29) 20-8

Nuova Zelanda-Canada (gara 30) 12-14

QUARTI DI FINALE

Stati Uniti-Australia (gara 35)

Spagna-Canada (gara 36)

Ungheria-Olanda (gara 37)

Italia-Grecia (gara 38)

SEMIFINALI

Vincente gara 35-Vincente gara 36 (gara 43)

Vincente gara 37-Vincente gara 38 (gara 44)

FINALE PER IL BRONZO

Perdente gara 43-Perdente gara 44

FINALE PER L’ORO

Vincente gara 43-Vincente gara 44

Tabellone piazzamenti

SEMIFINALI 13°-16° POSTO

Brasile-Francia (gara 25) 8-17

Singapore-Sudafrica (gara 26) 6-20

FINALE 15°-16° POSTO

Brasile-Singapore

FINALE 13°-14° POSTO

Francia-Sudafrica

SEMIFINALI 9°-12° POSTO

Cina-Gran Bretagna (gara 33)

Kazakistan-Nuova Zelanda (gara 34)

FINALE 11°-12° POSTO

Perdente gara 33-Perdente gara 34

FINALE 9°-10° POSTO

Vincente gara 33-Vincente gara 34

SEMIFINALI 5°-8° POSTO

Perdente gara 35-Perdente gara 36 (gara 41)

Perdente gara 37-Perdente gara 38 (gara 42)

FINALE 7°-8° POSTO

Perdente gara 41-Perdente gara 42

FINALE 5°-6° POSTO

Vincente gara 41-Vincente gara 42