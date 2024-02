Pallanuoto Mondiali Doha 2024 maschile e femminile: tutti i risultati e le classifiche

Tutti i risultati e le classifiche di pallanuoto maschile e femminile dei Mondiali di Doha 2024 delle discipline acquatiche. Grande attesa per la ventunesima rassegna iridata delle discipline acquatiche, originariamente prevista nel 2023 ma posticipata per via delle modifiche al calendario post-pandemia. In Qatar, oltre alle prestigiose medaglie, ci sono in palio anche i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Nella vasca dell’Aspire Dome scendono anche il Settebello di Sandro Campagna ed il Setterosa di Carlo Silipo, che vanno a caccia proprio della qualificazione ai Giochi. Di seguito, l’esito di tutte le partite e le classifiche dei gironi aggiornate in tempo reale.

Risultati pallanuoto Mondiali Doha 2024

GIRONI

DOMENICA 4 FEBBRAIO

Kazakistan-Brasile (gruppo A femminile)

Cina-Spagna (gruppo B femminile)

Grecia-Francia (gruppo B femminile)

Australia-Singapore (gruppo C femminile)

Ungheria-Nuova Zelanda (gruppo C femminile)

Gran Bretagna-Italia (gruppo D femminile)

Usa-Olanda (gruppo A femminile)

Sudafrica-Canada (gruppo D femminile)

LUNEDI’ 5 FEBBRAIO

Sudafrica-Spagna (gruppo A maschile)

Cina-Grecia (gruppo B maschile)

Brasile-Francia (gruppo B maschile)

Croazia-Australia (gruppo A maschile)

Giappone-Serbia (gruppo C maschile)

Montenegro-Usa (gruppo C maschile)

Italia-Kazakistan (gruppo D maschile)

Romania-Ungheria (gruppo D maschile)

MARTEDI’ 6 FEBBRAIO

Francia-Cina (gruppo B femminile)

Nuova Zelanda-Australia (gruppo C femminile)

Canada-Gran Bretagna (gruppo D femminile)

Singapore-Ungheria (gruppo C femminile)

Italia-Sudafrica (gruppo D femminile)

Olanda-Kazakistan (gruppo A femminile)

Spagna-Gracia (gruppo B femminile)

Brasile-Usa (gruppo A femminile)

MERCOLEDI’ 7 FEBBRAIO

Francia-Cina (gruppo B maschile)

Grecia-Brasile (gruppo B maschile)

Usa-Giappone (gruppo C maschile)

Australia-Sudafrica (gruppo A maschile)

Kazakistan-Romania (gruppo D maschile)

Serbia-Montenegro (gruppo C maschile)

Spagna-Croazia (gruppo A maschile)

Ungheria-Italia (gruppo D maschile)

GIOVEDI’ 8 FEBBRAIO

Singapore-Nuova Zelanda (gruppo C femminile)

Sudafrica-Gran Bretagna (gruppo D femminile)

Italia-Canada (gruppo D femminile)

Ungheria-Australia (gruppo C femminile)

Brasile-Olanda (gruppo A femminile)

Usa-Kazakistan (gruppo A femminile)

Spagna-Francia (gruppo B femminile)

Grecia-Cina (gruppo B femminile)

VENERDI’ 9 FEBBRAIO

Montenegro-Giappone (gruppo C maschile)

Kazakistan-Ungheria (gruppo D maschile)

Romania-Italia (gruppo D maschile)

Australia-Spagna (gruppo A maschile)

Sudafrica-Croazia (gruppo A maschile)

Serbia-Usa (gruppo C maschile)

Grecia-Francia (gruppo B maschile)

Brasile-Cina (gruppo B maschile)

Le classifiche dei gironi

(Partite vinte, pareggi, sconfitte)

DONNE

GRUPPO A

Brasile 0V-0P-0S

Usa 0V-0P-0S

Kazakistan 0V-0P-0S

Olanda 0V-0P-0S

GRUPPO B

Spagna 0V-0P-0S

Grecia 0V-0P-0S

Cina 0V-0P-0S

Francia 0V-0P-0S

GRUPPO C

Singapore 0V-0P-0S

Ungheria 0V-0P-0S

Australia 0V-0P-0S

Nuova Zelanda 0V-0P-0S

GRUPPO D

Italia 0V-0P-0S

Sudafrica 0V-0P-0S

Gran Bretagna 0V-0P-0S

Canada 0V-0P-0S

UOMINI

GRUPPO A

Australia 0V-0P-0S

Sudafrica 0V-0P-0S

Croazia 0V-0P-0S

Spagna 0V-0P-0S

GRUPPO B

Grecia 0V-0P-0S

Brasile 0V-0P-0S

Cina 0V-0P-0S

Francia 0V-0P-0S

GRUPPO C

Serbia 0V-0P-0S

Montenegro 0V-0P-0S

Giappone 0V-0P-0S

Usa 0V-0P-0S

GRUPPO D

Kazakistan 0V-0P-0S

Romania 0V-0P-0S

Italia 0V-0P-0S

Ungheria 0V-0P-0S