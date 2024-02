Klopp su Eriksson che allenerà le leggende del Liverpool: “Se lo meritava”

Jurgen Klopp si è detto felice per la scelta del Liverpool di coronare il sogno di Sven Goran Eriksson: “Una grande notizia, assolutamente“. Il 75enne tecnico svedese, che a gennaio ha annunciato di avere un cancro terminale al pancreas, avrebbe sempre voluto allenare i Reds e lo farà a marzo, sedendosi sulla panchina delle Legends del club ad Anfield, in un’amichevole di beneficenza contro l’Ajax. “Sono sempre stato convinto che in qualche modo si sarebbe fatto, una leggenda che allena delle leggende – ha aggiunto Klopp – È davvero bello e sono davvero felice che Sven abbia questa opportunità, sono sicuro che anche con la sua esperienza contribuirà a far sì che sia una bella partita“.