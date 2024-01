Calendario pallanuoto Mondiali Doha 2024: programma, orari e tv

Il calendario completo della pallanuoto ai Mondiali di nuoto 2024 di Doha, in programma tra venerdì 2 e domenica 18 febbraio. Tutto pronto in Qatar per la ventunesima rassegna iridata, prevista inizialmente nel 2023 ma posticipata dopo le modifiche al calendario post pandemia. Grande attesa dunque per la manifestazione, che oltre ai prestigiosi titoli mondiali mette in palio anche i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Le gare della pallanuoto si disputeranno all’Aspire Dome, che sarà il teatro del nuoto artistico e del nuoto in vasca. Per Settebello di Sandro Campagna ed il Setterosa di Carlo Silipo il grande obiettivo è quello di staccare il pass olimpico.

STREAMING E TV – La rassegna iridata sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sui canali Rai ed in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con dirette testuali, risultati, classifiche e aggiornamenti in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. Di seguito, il programma dettagliato con date e orari di tutte le gare della pallanuoto dei Mondiali di Doha 2024.

CALENDARIO MONDIALI DOHA 2024 – PALLANUOTO

ORARI ITALIANI

DOMENICA 4 FEBBRAIO

7.00 Pallanuoto femminile Kazakistan-Brasile (gruppo A)

8.30 Pallanuoto femminile Cina-Spagna (gruppo B)

10.00 Pallanuoto femminile Grecia-Francia (gruppo B)

11.30 Pallanuoto femminile Australia-Singapore (gruppo C)

13.00 Pallanuoto femminile Ungheria-Nuova Zelanda (gruppo C)

14.30 Pallanuoto femminile Gran Bretagna-Italia (gruppo D)

17.00 Pallanuoto femminile Usa-Olanda (gruppo A)

18.30 Pallanuoto femminile Brasile-Cina (gruppo B)

LUNEDÌ 5 FEBBRAIO

7.00 Pallanuoto maschile TBD-Australia (gruppo A)

8.30 Pallanuoto maschile Sudafrica-Spagna (gruppo A)

10.00 Pallanuoto maschile Cina-Grecia (gruppo B)

11.30 Pallanuoto maschile Brasile-Francia (gruppo B)

14.00 Pallanuoto maschile Giappone-Serbia (gruppo C)

15.30 Pallanuoto maschile TBD-Usa (gruppo C)

17.00 Pallanuoto maschile Italia-Kazakistan (gruppo D)

18.30 Pallanuoto maschile TBD-Ungheria (gruppo D)

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO

7.00 Pallanuoto femminile TBD-Cina (gruppo B)

8.30 Pallanuoto femminile Spagna-TBD (gruppo B)

10.00 Pallanuoto femminile Nuova Zelanda-Australia (gruppo C)

11.30 Pallanuoto femminile Singapore-Ungheria (gruppo C)

14.00 Pallanuoto femminile Canada-TBD (gruppo D)

15.30 Pallanuoto femminile Italia-Sudafrica (gruppo D)

17.00 Pallanuoto femminile Olanda-Kazakistan (gruppo A)

18.30 Pallanuoto femminile Brasile-Usa (gruppo A)

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO

7.00 Pallanuoto maschile Francia-Cina (gruppo B)

8.30 Pallanuoto maschile Grecia-Brasile (gruppo B)

10.00 Pallanuoto maschile Usa-Giappone (gruppo C)

11.30 Pallanuoto maschile Serbia-TBD (gruppo C)

14.00 Pallanuoto maschile Ungheria-Italia (gruppo D)

15.30 Pallanuoto maschile Kazakistan-TBD (gruppo D)

17.00 Pallanuoto maschile Spagna-TBD (gruppo A)

18.30 Pallanuoto maschile Australia-Sudafrica (gruppo A)

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO

7.00 Pallanuoto femminile Singapore-Nuova Zelanda (gruppo C)

8.30 Pallanuoto femminile Ungheria-Australia (gruppo C)

10.00 Pallanuoto femminile Italia-Canada (gruppo D)

11.30 Pallanuoto femminile Sudafrica-TBD (gruppo D)

14.00 Pallanuoto femminile Brasile-Olanda (gruppo A)

15.30 Pallanuoto femminile Usa-Kazakistan (gruppo A)

17.00 Pallanuoto femminile Spagna-TBD (gruppo B)

18.30 Pallanuoto femminile TBD-Cina (gruppo B)

VENERDÌ 9 FEBBRAIO

7.00 Pallanuoto maschile Serbia-Usa (gruppo C)

8.30 Pallanuoto maschile TBD-Giappone (gruppo C)

10.00 Pallanuoto maschile Kazakistan-Ungheria (gruppo D)

11.30 Pallanuoto maschile TBD-Italia (gruppo D)

14.00 Pallanuoto maschile Australia-Spagna (gruppo A)

15.30 Pallanuoto maschile Sudafrica-TBD (gruppo A)

17.00 Pallanuoto maschile Grecia-Francia (gruppo B)

18.30 Pallanuoto maschile Brasile-Cina (gruppo B)

SABATO 10 FEBBRAIO

7.00 Pallanuoto femminile – Spareggi

8.30 Pallanuoto femminile – Spareggi

10.00 Pallanuoto femminile – Spareggi

14.00 Pallanuoto femminile – Spareggi

15.30 Pallanuoto femminile – Spareggi

17.00 Pallanuoto femminile – Spareggi

DOMENICA 11 FEBBRAIO

7.00 Pallanuoto maschile – Spareggi

8.30 Pallanuoto maschile – Spareggi

10.00 Pallanuoto maschile – Spareggi

14.00 Pallanuoto maschile – Spareggi

15.30 Pallanuoto maschile – Spareggi

17.00 Pallanuoto maschile – Spareggi

LUNEDÌ 12 FEBBRAIO

7.00 Pallanuoto femminile – Quarti di finale

8.30 Pallanuoto femminile – Quarti di finale

10.00 Pallanuoto femminile – Quarti di finale

11.30 Pallanuoto femminile – Quarti di finale

14.00 Pallanuoto femminile – Quarti di finale

15.30 Pallanuoto femminile – Quarti di finale

17.00 Pallanuoto femminile – Quarti di finale

18.30 Pallanuoto femminile – Quarti di finale

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO

7.00 Pallanuoto maschile – Quarti di finale

8.30 Pallanuoto maschile – Quarti di finale

10.00 Pallanuoto maschile – Quarti di finale

11.30 Pallanuoto maschile – Quarti di finale

14.00 Pallanuoto maschile – Quarti di finale

15.30 Pallanuoto maschile – Quarti di finale

17.00 Pallanuoto maschile – Quarti di finale

18.30 Pallanuoto maschile – Quarti di finale

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO

7.00 Pallanuoto femminile – Semifinali

8.30 Pallanuoto femminile – Semifinali

10.00 Pallanuoto femminile – Semifinali

12.30 Pallanuoto femminile – Semifinali

14.00 Pallanuoto femminile – Semifinali

15.30 Pallanuoto femminile – Semifinali

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO

7.00 Pallanuoto maschile – Semifinali

8.30 Pallanuoto maschile – Semifinali

10.00 Pallanuoto maschile – Semifinali

12.30 Pallanuoto maschile – Semifinali

14.00 Pallanuoto maschile – Semifinali

15.30 Pallanuoto maschile – Semifinali

VENERDÌ 16 FEBBRAIO

8.00 Pallanuoto femminile – Finale piazzamento

9.30 Pallanuoto femminile – Finale piazzamento

14.00 Pallanuoto femminile – Finale per il bronzo

15.30 Pallanuoto femminile – Finale per l’oro

SABATO 17 FEBBRAIO

8.00 Pallanuoto maschile – Finale piazzamento

9.30 Pallanuoto maschile – Finale piazzamento

14.00 Pallanuoto maschile – Finale per il bronzo

15.30 Pallanuoto maschile – Finale per l’oro