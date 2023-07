Semifinale Italia-Olanda in tv: data, orario e diretta streaming pallanuoto femminile Mondiali Fukuoka 2023

Inizia il conto alla rovescia per Italia-Olanda, semifinale di pallanuoto femminile dei Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Le azzurre di Carlo Silipo, dopo la meravigliosa impresa contro le tricampionesse olimpiche e quadricampionesse mondiali degli Stati Uniti, non vogliono smettere di sognare. Il Setterosa va a caccia della finalissima che vorrebbe dire medaglia sicura ma anche pass olimpico per Parigi 2024. Per raggiungerla occorrerà battere la formazione Orange, che ai quarti ha battuto il Canada. Si preannuncia battaglia: chi vincerà la partita? L’appuntamento è per le ore 10.00 italiane di mercoledì 26 luglio al Marine Messe Fukuoka Hall B di Fukuoka, in Giappone. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Olanda dei Mondiali di Fukuoka 2023.

STREAMING E TV – La semifinale Italia-Olanda di pallanuoto femminile dei Mondiali di Fukuoka 2023 sarà visibile per gli abbonati in diretta tv su Sky Sport Summer, oltre che in streaming su Sky Go e Now, ma anche in chiaro su Rai Due e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine, tutti i risultati ed il medagliere aggiornati per non perdersi davvero nulla.