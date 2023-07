Atp Atlanta 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 26 luglio

Nella giornata di domani, mercoledì 26 luglio, si giocheranno i secondi turni dell’Atp 250 di Atlanta. Fa il suo esordio nel torneo, grazie al bye al primo turno, la testa di serie numero 2 De Minaur, che sarà impegnato nel derby australiano con Kokkinakis, uscito vincente al tie break del terzo con Monfils. In campo anche il numero 4 del seeding Nishioka contro Vukic, che ha battuto in due set l’americano Quinn. Ecco il programma completo della giornata.

Stadium Court

Dalle 17 – doppio

Non prima delle 19 – Humbert vs Harris

A seguire – Vukic vs Nishioka

Non prima dell’1 – Kokkinaks vs De Minaur

A seguire – Eubanks vs Nakashima