Bayern Monaco, il presidente Hainer: “Bundesliga deve impegnarsi di più all’estero”

di Valerio Carriero 1

Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, lamenta una mancata presenza della Bundesliga nelle nuove frontiere del mercato. “Il nostro campionato dovrebbe impegnarsi molto di più – le parole del numero uno bavarese durante la tournée in Giappone – Alla fine, ci sono una o due carte per la Bundesliga nel marketing estero. Il Bayern è sicuramente una di queste, ma non è abbastanza”. Oltre ai campioni di Germania, infatti, solamente il Borussia Dortmund è volato negli Stati Uniti per alcune amichevoli.

“Dai ricavi che il DFL genera nel marketing estero si può vedere che le cose stanno andando indietro invece di avanti. Questo dimostra che dobbiamo fare molto di più – rimarca Hainer – Tutti i club devono stare al gioco, ma anche la DFL deve elaborare un concetto su come implementarlo insieme ai singoli club”. Intanto, il Bayern continua la sua marcia di avvicinamento al prossimo campionato con due sfide di lusso: incrocerà i campioni d’Europa del Manchester City a Tokyo e il Liverpool a Singapore.