De Siervo: “L’Arabia Saudita contribuirà alla crescita del calcio mondiale”

Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, è intervenuto a ‘La politica nel pallone’ su Gr parlamento. “È quasi fisiologico che alcuni Paesi si affaccino al mondo del calcio, come accaduto in passato per la Cina e gli Stati Uniti. Adesso c’è l’Arabia Saudita, sono Paesi importanti che daranno un contributo alla crescita della leadership del calcio nel mondo“. Poi ha proseguito: “In termini di dimensioni non sono un problema, e in termini di singoli club credo siano un vantaggio perchè in alcuni casi alleggeriscono i bilanci di alcune squadre. Credo che i sauditi faranno investimenti per restare, non come la Cina che è durata poco”.