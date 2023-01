Qualificazioni Parigi 2024, pallanuoto: regolamento, come funziona? Le chances per l’Italia

Archiviata un’Olimpiade, inizia la rincorsa a quella successiva. Manca infatti sempre meno ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e le Federazioni stanno ufficializzando le regole di qualificazione, fra cui anche l’International Swimming Federation (FINA) per quanto riguarda la pallanuoto. Nel torneo maschile ci saranno 12 squadre al via, mentre in quello femminile saranno 10 le Nazioni a giocarsi il titolo. Ogni squadra sarà formata da 12 atlete/i, per un totale di 264 partecipanti (24 squadre). La Francia, in quanto Paese organizzatore, avrà un posto assicurato sia tra gli uomini che tra le donne. Non sono invece previsti Universality Places. Ma come funzionano le qualificazioni?

QUALIFICAZIONI SQUADRE MASCHILI

Le prime a staccare il pass olimpico saranno le due finaliste ai Mondiali di Fukuoka 2023. Qualora la Francia, già qualificata di diritto, fosse tra le prime due classificate, quella quota rimarrà vacante e sarà riassegnata in un secondo momento, scorrendo la classifica dei Mondiali di Doha 2024. Successivamente, si qualificheranno ai Giochi le vincitrici dei cinque Campionati Continentali. Se la squadra vincitrice è già qualificata, allora il pass olimpico va alla successiva squadra in classifica nel rispettivo Campionato Continentale. Qualora un Campionato Continentale non dovesse svolgersi, la migliore Nazione di quel continente ai Mondiali di Doha 2024 otterrà il pass a cinque cerchi. Infine, si qualificheranno alle Olimpiadi le quattro Nazioni meglio piazzate ai Mondiali di Doha 2024 e non ancora qualificate.

QUALIFICAZIONI SQUADRE FEMMINILI

Le prime a staccare il pass olimpico saranno le due finaliste ai Mondiali di Fukuoka 2023. Qualora la Francia, già qualificata di diritto, fosse tra le prime due classificate, quella quota rimarrà vacante e sarà riassegnata in un secondo momento, scorrendo la classifica dei Mondiali di Doha 2024. Successivamente, si qualificheranno ai Giochi le vincitrici dei cinque Campionati Continentali. Se la squadra vincitrice è già qualificata, allora il pass olimpico va alla successiva squadra in classifica nel rispettivo Campionato Continentale. Qualora un Campionato Continentale non dovesse svolgersi, la migliore Nazione di quel continente ai Mondiali di Doha 2024 otterrà il pass a cinque cerchi. Infine, si qualificheranno alle Olimpiadi le due Nazioni meglio piazzate ai Mondiali di Doha 2024 e non ancora qualificate.