Juventus, vicini al ritorno Vlahovic e Pogba: il gol nel test alla Continassa

Tornati alla Continassa, Vlahovic e Pogba sono pronti per tornare a disposizione di mister Allegri, così come De Sciglio e Cuadrado. Quest’oggi hanno tutti sostenuto un test di 50 minuti a ranghi misti con la Next Gen, e delle prove di 4-3-3 nel corso della seduta mattutina. In vista del Monza è tornato ad allenarsi anche Bonucci, che però si proietta maggiormente alla sfida di Salerno. Assente Rugani, tenuto a riposo. Aggregati in prima squadra invece Riccio e Huijsen. L’attenzione dei tifosi si è rivolta inoltre a McKennie, che sembrerebbe alle ultime ore in bianconero per via della trattativa tra il club torinese e il Leeds.