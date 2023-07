Pallanuoto femminile, Mondiali Fukuoka 2023: oro all’Olanda, Spagna battuta ai rigori

L‘Olanda ha conquistato la medaglia d’oro nella pallanuoto femminile ai Mondiali di Fukuoka 2023, battendo la Spagna ai rigori dopo il 12-12 della finale. Un atto conclusivo tiratissimo, che premia le Orange ma che concede a entrambe le finaliste l’ambito pass olimpico per i Giochi di Parigi 2024. Aumenta il rammarico per l’Italia, bronzo stamattina contro l’Australia ma battuta davvero di misura dall’Olanda poi campione.

La finale ha visto grande equilibrio nei primi due quarti, chiusi in parità sul 6-6. L’Olanda ha cercato l’allungo nel terzo periodo, iniziando in vantaggio di due reti gli ultimi otto minuti nei quali però le spagnole hanno avuto una grande reazione riuscendo in extremis a strappare il pari e quindi i tiri di rigore. Un errore è costato però carissimo alle iberiche e ha regalato il titolo mondiale alle olandesi.