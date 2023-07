Scontri dopo Brescia-Cosenza: 75 daspo

di Redazione 26

Sono settantacinque i daspo emessi dal questore di Brescia in relazione agli scontri dentro e fuori lo stadio Rigamonti che hanno coinvolto gli ultras bresciani in occasione della finale play out tra la squadra di casa e il Cosenza. I provvedimenti – della durata da 3 a 10 anni – arrivano dopo i 4 arresti differiti avvenuti nelle ore successive alla partita. Alcuni tifosi avevano fatto invasione di campo con lancio di fumogeni, altri ultras invece erano usciti dall’impianto alla ricerca del contatto con i tifosi ospiti.