Euro 2032, Italia e Turchia si candidano insieme. Gravina: “Svolta storica. Progetto che esalta i valori di amicizia”

Adesso è anche ufficiale. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Turkish Football Federation (TFF) hanno deciso di unire gli sforzi proponendo alla UEFA l’organizzazione congiunta degli Europei 2032. Le due federazioni – uniche a presentare il dossier finale lo scorso aprile – aspettano il verdetto della Uefa che arriverà il prossimo 10 ottobre, quando il massimo organismo continentale si riunirà nel Comitato Esecutivo. “Qualora la UEFA accettasse la proposta presentata oggi – spiega la Figc in una nota – la selezione delle sedi ospitanti (tra quelle già ufficialmente candidate) e la definizione del match schedule del torneo, su cui le due federazioni propongono una suddivisione su base paritaria nel rispetto dell’autonomia delle reciproche competenze, sarebbero rimandate ad una successiva valutazione”.

Soddisfatto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, che nei giorni scorsi ha incontrato il numero 1 del calcio turco, Mehmet Büyükekşi: “Siamo di fronte ad una svolta storica che ha come obiettivo la valorizzazione del calcio continentale – dichiara Gravina –; il progetto, oltre ad avvicinare due realtà consolidate nel panorama calcistico europeo, esalta i valori di amicizia e cooperazione, coinvolgendo due mondi contraddistinti da profonde radici storiche, due culture che, nel corso dei millenni, si sono reciprocamente contaminate influenzando in maniera sostanziale la storia dell’Europa mediterranea. Il calcio vuole essere un ponte ideale per la condivisione delle passioni e delle emozioni legate allo sport”.