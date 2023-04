LIVE – Italia-Cina: World Cup femminile 2023 pallanuoto in DIRETTA

La diretta testuale live Italia-Cina, partita valevole per il Gruppo B della prima fase della World Cup femminile 2023 di pallanuoto. Le ragazze di Carlo Sillipo, dopo il quarto posto di Europei e Mondiali dello scorso anno, scendono in vasca per iniziare con il piede giusto il torneo. Il Setterosa vuole subito conquistare una vittoria per avvicinarsi alla Final di Long Beach, ma non deve commettere l’errore di sottovalutare la formazione cinese. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 di martedì 11 aprile a Rotterdam, in Olanda. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Italia-Cina della World Cup 2023 di pallanuoto femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024, PALLANUOTO: COME FUNZIONANO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

ITALIA – CINA (inizia alle 16.00)

_______________________________________________________