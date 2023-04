Barcellona, Lewandowski chiama Messi: “Spero di giocare con lui”

Il Barcellona pensa a riportare a casa Lionel Messi e tra gli sponsor dell’operazione, oltre a Xavi e Busquets, c’è anche Robert Lewandowski. “Messi appartiene al Barça e, se torna, sarà qualcosa di incredibile. Sappiamo che il suo posto è qui al Barcellona. Non so cosa succederà, ma spero che la prossima stagione potremo giocare insieme”, le parole dell’attaccante ex Bayern. Il 35enne argentino non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza col Psg e da tempo il Barcellona sta mettendo le basi per riportarlo a fine stagione in blaugrana. Uno scenario che ha bisogno di presupposti economici, ma anche ambientali. Messi riflette sul futuro, il Barca aspetta e Lewandowski sogna un duo da leggenda.