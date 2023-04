La Federcalcio spagnola lancia il torneo delle carceri: Dani Alves potrebbe partecipare

Un progetto sociale che punta al reinserimento dei detenuti e a promuovere l’attività sportiva in carcere. Si chiama Torneo Intercentros Penitentiaries, un torneo calcistico tra i centri penitenziari, lanciato dalla Rfef, la Federcalcio spagnola e il ministero dell’Interno. Coinvolgerà 43 carceri, si snoderà lungo tutta la Spagna con una finale già definita (a giugno alla Ciudad del Fútbol de Las Rozas) e una possibile stella annunciata. Come ricorda Olè, sono passati 80 giorni da quel venerdì 20 gennaio in cui Dani Alves è stato detenuto in carcere con l’accusa di aver stuprato una donna. E l’ex Barcellona potrebbe prendere parte al progetto e al torneo calcistico.

All’iniziativa della Rfef si aggiungono anche le visite e i discorsi motivazionali di ex calciatori internazionali. La competizione prenderà il via il 12 aprile a Badajoz, e si svilupperà in una prima fase tra i centri penitenziari di Castilla-La Mancha, Andalusia, Madrid, Cantabria, La Rioja, Navarra, Galizia, Murcia e Comunità Valenciana. Dopo la fase regionale, spazio alla fase nazionale fino alle semifinali di Madrid e Antequera.