World Cup femminile 2023 pallanuoto: risultati e classifiche

Tutti i risultati e le classifiche della World Cup femminile 2023 di pallanuoto: ecco le informazioni per seguire tutte le partite. Nuovo torneo che sostituisce la World League, esattamente come accaduto per gli uomini. Le otto squadre al via nella Division 1 (il livello più alto) si sfidano suddivise in due gironi in una prima fase di qualificazione, in programma dall’11 al 13 aprile a Rotterdam, in Olanda. Le prime due classificate di ciascun girone si qualificheranno direttamente alle Finali di Long Beach (Usa), in programma dal 23 al 25 giugno, mentre le altre squadre disputeranno una seconda fase di qualificazione ad Atene (Grecia) dal 19 al 21 aprile. Al via anche il Setterosa di Carlo Sillipo, che vuole crescere ancora e confermarsi fra le migliori squadre del mondo. Di seguito, tutti i risultati e le classifiche della World Cup femminile 2023 di pallanuoto aggiornati in tempo reale.

Risultati World Cup femminile 2023

PRIMA FASE (11-14 aprile, Rotterdam)

MARTEDI’ 11 APRILE

14.00 Spagna-Usa (Gruppo B)

16.00 Italia-Cina (Gruppo B)

18.30 Australia-Olanda (Gruppo A)

20.30 Grecia-Ungheria (Gruppo A)

MERCOLEDI’ 12 APRILE

14.00 Spagna-Italia (Gruppo B)

16.00 Usa-Cina (Gruppo B)

18.30 Olanda-Grecia (Gruppo A)

20.30 Ungheria-Australia (Gruppo A)

GIOVEDI’ 13 APRILE

14.00 Grecia-Australia (Gruppo A)

16.00 Spagna-Cina (Gruppo B)

18.30 Olanda-Ungheria (Gruppo A)

20.30 Usa-Italia (Gruppo B)

Classifiche prima fase

GRUPPO A

Australia 0pt (0V, 0P)

Olanda 0pt (0V, 0P)

Grecia 0pt (0V, 0P)

Ungheria 0pt (0V, 0P)

GRUPPO B

Cina 0pt (0V, 0P)

Spagna 0pt (0V, 0P)

Usa 0pt (0V, 0P)

Italia 0pt (0V, 0P)