Calendario Europei pallanuoto 2024 maschili e femminili: programma, orari e tv

Il calendario completo degli Europei maschili e femminili 2024 di pallanuoto, in programma tra giovedì 4 e martedì 16 gennaio. Grande attesa per la rassegna continentale, che assegnerà le medaglie ma non solo. In palio per ciascun genere anche una carta olimpica per Parigi 2024 (per la migliore classificata non ancora qualificata) e tre pass per i Mondiali di Doha di febbraio (alle migliori tre). Il torneo femminile si svolge ad Eindhoven, nei Paesi Bassi, mentre quello maschile in Croazia, tra Zagabria e Dubrovnik. Al via anche il Settebello di Sandro Campagna ed il Setterosa di Carlo Silipo, inserite nella Division I e già qualificate per la rassegna iridata, che vogliono confermarsi ancora una volta tra le migliori squadre del continente.

Non è ancora noto se ci sarà copertura televisiva in Italia. Di seguito, il programma dettagliato con date e orari di tutte le partite di pallanuoto degli Europei di pallanuoto 2024 (gironi A e B della Division I, gironi C e D appartenenti alla Division II).

Calendario Europei pallanuoto 2024

GIOVEDI’ 4 GENNAIO

17.00 Georgia-Italia (Gruppo B, uomini)

17.00 Montenegro-Francia (Gruppo A, uomini)

19.00 Ungheria-Grecia (Gruppo B, uomini)

20.15 Spagna-Croazia (Gruppo A, uomini)

VENERDI’ 5 GENNAIO

9.00 Romania-Repubblica Ceca (Girone C, donne)

10.30 Serbia-Turchia (Girone C, donne)

12.00 Slovacchia-Gran Bretagna (Girone D, donne)

13.30 Germania-Bulgaria (Girone D, donne)

15.00 Israele-Italia (Girone B, donne)

16.30 Spagna-Francia (Girone B, donne)

17.00 Serbia-Israele (Gruppo C, uomini)

17.45 Slovacchia-Slovenia (Gruppo D, uomini)

19.00 Olanda-Croazia (Girone A, donne)

19.00 Germania-Malta (Gruppo C, uomini)

20.15 Olanda-Romania (Gruppo D, uomini)

20.30 Ungheria-Grecia (Girone A, donne)

SABATO 6 GENNAIO

9.00 Bulgaria-Gran Bretagna (Girone D, donne)

10.30 Slovacchia-Germania (Girone D, donne)

12.00 Turchia-Repubblica Ceca (Girone C, donne)

13.30 Romania-Serbia (Girone C, donne)

16.00 Grecia-Croazia (Girone A, donne)

17.00 Georgia-Ungheria (Gruppo B, uomini)

17.30 Italia-Francia (Girone B, donne)

17.45 Montenegro-Spagna (Gruppo A, uomini)

19.00 Grecia-Italia (Gruppo B, uomini)

19.00 Olanda-Ungheria (Girone A, donne)

20.15 Croazia-Francia (Gruppo A, uomini)

20.30 Spagna-Israele (Girone B, donne)

DOMENICA 7 GENNAIO

9.00 Romania-Turchia (Girone C, donne)

10.30 Serbia-Repubblica Ceca (Girone C, donne)

12.00 Slovacchia-Bulgaria (Girone D, donne)

13.30 Germania-Gran Bretagna (Girone D, donne)

15.30 Israele-Francia (Girone B, donne)

17.00 Spagna-Italia (Girone B, donne)

17.00 Malta-Israele (Gruppo C, uomini)

17.45 Romania-Slovenia (Gruppo D, uomini)

18.30 Olanda-Grecia (Girone A, donne)

19.00 Serbia-Germania (Gruppo C, uomini)

20.00 Ungheria-Croazia (Girone A, donne)

20.15 Slovacchia-Olanda (Gruppo D, uomini)

LUNEDI’ 8 GENNAIO

12.00 Classificazione 13°-16° posto donne

13.30 Classificazione 13°-16° posto donne

16.00 Ottavi di finale donne

17.00 Georgia-Grecia (Gruppo B, uomini)

17.30 Ottavi di finale donne

17.45 Spagna-Francia (Gruppo A, uomini)

19.00 Ungheria-Italia (Gruppo B, uomini)

19.00 Ottavi di finale donne

20.15 Montenegro-Croazia (Gruppo A, uomini)

20.30 Ottavi di finale donne

MARTEDI’ 9 GENNAIO

9.00 Classificazione 15°-16° posto donne

10.30 Classificazione 13°-14° posto donne

12.00 Classificazione 9°-12° posto donne

13.30 Classificazione 9°-12° posto donne

16.00 Quarti di finale donne

17.00 Germania-Israele (Gruppo C, uomini)

17.30 Quarti di finale donne

17.45 Slovacchia-Romania (Gruppo D, uomini)

19.00 Quarti di finale donne

19.00 Serbia-Malta (Gruppo C, uomini)

20.15 Olanda-Slovenia (Gruppo D, uomini)

20.30 Quarti di finale donne

MERCOLEDI’ 10 GENNAIO

18.30 Ottavi di finale uomini

20.15 Ottavi di finale uomini

GIOVEDI’ 11 GENNAIO

12.00 Classificazione 11°-12° posto donne

13.30 Classificazione 9°-10° posto donne

16.00 Classificazione 5°-8° posto donne

17.00 Ottavi di finale uomini

17.30 Classificazione 5°-8° posto donne

17.45 Classificazione 13°-16° posto uomini

19.00 Semifinali donne

19.00 Ottavi di finale uomini

20.15 Classificazione 13°-16° posto uomini

20.30 Semifinali donne

VENERDI’ 12 GENNAIO

15.00 Quarti di finale uomini

16.30 Quarti di finale uomini

18.30 Quarti di finale uomini

20.15 Quarti di finale uomini

SABATO 13 GENNAIO

11.15 Classificazione 15°-16° posto uomini

13.30 Classificazione 13°-14° posto uomini

15.45 Classificazione 9°-12° posto uomini

16.00 Classificazione 7°-8° posto donne

17.30 Classificazione 5°-6° posto donne

18.00 Classificazione 9°-12° posto uomini

19.00 Finale per il bronzo donne

20.30 Finale per l’oro donne

DOMENICA 14 GENNAIO

15.00 Classificazione 5°-8° posto uomini

16.30 Semifinali uomini

18.30 Classificazione 5°-8° posto uomini

20.15 Semifinali uomini

LUNEDI’ 15 GENNAIO

17.45 Classificazione 11°-12° posto uomini

20.15 Classificazione 9°-10° posto uomini

MARTEDI’ 16 GENNAIO

15.00 Classificazione 7°-8° posto uomini

16.30 Finale per il bronzo uomini

18.30 Classificazione 5°-6° posto uomini

20.15 Finale per l’oro uomini