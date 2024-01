Sassuolo-Fiorentina, Dionisi: “Giocata una grande gara, viste cose positive”

“I ragazzi sono stati bravi, perché la Fiorentina è una signora squadra. Noi abbiamo cercato di non abbassare tanto gli esterni e ci siamo riusciti. Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche transizione, che poteva essere decisiva. Abbiamo meno ricambi di loro ma i ragazzi hanno disputato una grande partita dall’inizio. Non ero sicuro di vincere ma di fare una grande gara, questo sì. Gli episodi sono stati determinanti, perché se Consigli non para il rigore la pareggiamo e rischiamo anche di perdere”. Lo ha detto, a Sky, il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, dopo la vittoria contro la Fiorentina. “Ferrari è il capitano e ha esperienza ma Consigli ha più presenze nel Sassuolo e anche in serie A. Ma come capitano abbiamo scelto un giocatore di movimento per parlare con l’arbitro. Il rigore? Non mi esprimo, perchè è impossibile saltare senza allargare il braccio. Concettualmente, prima del Var si discuteva, ora è difficile trovare una regola definitiva. Ora giriamo a 19 punti in 19 partite. E’ un bel bottino. Ho visto tante cose positive, dobbiamo continuare così”, ha aggiunto Dionisi.