Calendario scherma 2024 completo: tutti gli eventi e le date

Si preannuncia un nuovo emozionante anno per la scherma: ecco il calendario completo 2024 per non perdersi davvero nulla. Archiviato un 2023 in cui l’Italia è tornata a dominare, vincendo il medagliere ad Europei, Giochi Europei e Mondiali, inizia un nuovo anno ricchissimo di appuntamenti. La Coppa del Mondo promette spettacolo con tanti punti in palio per il ranking di qualificazione olimpica, ma spazio anche ai Campionati Europei. I riflettori però sono puntati tutti sulle Olimpiadi di Parigi, in programma tra luglio ed agosto. Scopriamo dunque tutti gli eventi del 2024 in continuo aggiornamento.

PARIGI 2024, QUALIFICAZIONI SCHERMA: COME FUNZIONANO

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

Il calendario completo 2024 di scherma

11 gennaio-14 gennaio: Coppa del Mondo Parigi (Francia) – Fioretto maschile e femminile

12 gennaio-14 gennaio: Coppa del Mondo Tunisi (Tunisia) – Sciabola maschile e femminile

26 gennaio-28 gennaio: Coppa del Mondo Doha (Qatar) – Spada maschile e femminile

9 febbraio-11 febbraio: Coppa del Mondo Barcellona (Spagna) – Spada femminile

9 febbraio-11 febbraio: Coppa del Mondo Lima (Perù) – Sciabola femminile

9 febbraio-11 febbraio: Coppa del Mondo Varsavia (Polonia) – Sciabola maschile

9 febbraio-11 febbraio: Coppa del Mondo Torino (Italia) – Fioretto maschile e femminile

22 febbraio-25 febbraio: Coppa del Mondo Il Cairo (Egitto) – Fioretto maschile e femminile

22 febbraio-24 febbraio: Coppa del Mondo Heidenheim (Germania) – Spada maschile

1 marzo-3 marzo: Coppa del Mondo Atene (Grecia) – Sciabola femminile

1 marzo-3 marzo: Coppa del Mondo Padova (Italia) Sciabola maschile

8 marzo-10 marzo: Coppa del Mondo Budapest (Ungheria) – Spada femminile

10 marzo-12 marzo: Coppa del Mondo Budapest (Ungheria) – Spada maschile

15 marzo-17 marzo: Coppa del Mondo Sint Niklaas (Belgio) – Sciabola femminile

15 marzo-17 marzo: Coppa del Mondo Anaheim (Stati Uniti) – Fioretto maschile e femminile

22 marzo-24 marzo: Coppa del Mondo Buenos Aires (Argentina) – Spada maschile

22 marzo-24 marzo: Coppa del Mondo Budapest (Ungheria) – Sciabola maschile

22 marzo-24 marzo: Coppa del Mondo Chengdu (Cina) – Spada femminile

19 aprile-21 aprile: Coppa del Mondo Poznan (Polonia) – Fioretto femminile

3 maggio-5 maggio: Coppa del Mondo Tauberbischofsheim (Germania) – Fioretto femminile

3 maggio-5 maggio: Coppa del Mondo Acapulco (Messico) – Fioretto maschile

3 maggio-5 maggio: Coppa del Mondo Seul (Repubblica di Corea) – Sciabola maschile e femminile

3 maggio-5 maggio: Coppa del Mondo Cali (Colombia) – Spada femminile

5 maggio-7 maggio: Coppa del Mondo Cali (Colombia) – Spada maschile

17 maggio-19 maggio: Coppa del Mondo Saint-Maur (Francia) – Spada maschile

17 maggio-19 maggio: Coppa del Mondo Hammamet (Tunisia) – Sciabola femminile

17 maggio-19 maggio: Coppa del Mondo Shanghai (Cina) – Fioretto maschile e femminile

17 maggio-19 maggio: Coppa del Mondo Madrid (Spagna) – Sciabola maschile

17 maggio-19 maggio: Coppa del Mondo Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) – Spada femminile

26 maggio-30 maggio: Europei Under 23 ad Antalya (Turchia)

5 giugno-10 giugno: Campionati Italiani Assoluti individuali e Serie A1 a Cagliari

18 giugno-23 giugno: Europei Assoluti a Basilea (Svizzera)

27 luglio-4 agosto: Giochi Olimpici di Parigi