Europei maschili pallanuoto 2024: tutti i risultati e le classifiche

Tutti i risultati e le classifiche degli Europei maschili 2024 di pallanuoto, in programma tra giovedì 4 e martedì 16 gennaio in Croazia, tra Zagabria e Dubrovnik. Grande attesa per la rassegna continentale, che assegna le medaglie ma non solo. In palio per ciascun genere anche una carta olimpica per Parigi 2024 (per la migliore classificata non ancora qualificata) e tre pass per i Mondiali di Doha di febbraio. Al via anche il Settebello di Sandro Campagna, inserito nella Division I e già qualificato per la rassegna iridata, che va a caccia della qualificazione a cinque cerchi. Di seguito, le classifiche dei gironi e l’esito di tutte le partite degli Europei maschili di pallanuoto 2024.

Tutti i risultati dei gironi

GIOVEDI’ 4 GENNAIO

Georgia-Italia (Gruppo B)

Montenegro-Francia (Gruppo A)

Ungheria-Grecia (Gruppo B)

Spagna-Croazia (Gruppo A)

VENERDI’ 5 GENNAIO

Serbia-Israele (Gruppo C)

Slovacchia-Slovenia (Gruppo D)

Germania-Malta (Gruppo C)

Olanda-Romania (Gruppo D)

SABATO 6 GENNAIO

Georgia-Ungheria (Gruppo B)

Montenegro-Spagna (Gruppo A)

Grecia-Italia (Gruppo B, uomini)

Croazia-Francia (Gruppo A)

DOMENICA 7 GENNAIO

Malta-Israele (Gruppo C)

Romania-Slovenia (Gruppo D)

Serbia-Germania (Gruppo C)

Slovacchia-Olanda (Gruppo D)

LUNEDI’ 8 GENNAIO

Georgia-Grecia (Gruppo B)

Spagna-Francia (Gruppo A)

Ungheria-Italia (Gruppo B)

Montenegro-Croazia (Gruppo A)

MARTEDI’ 9 GENNAIO

Germania-Israele (Gruppo C)

Slovacchia-Romania (Gruppo D)

Serbia-Malta (Gruppo C)

Olanda-Slovenia (Gruppo D)

Classifiche Europei maschili pallanuoto 2024

Girone A (Dubrovnik – Divisione I)

Montenegro 0V-0P

Spagna 0V-0P

Francia 0V-0P

Croazia 0V-0P

Girone B (Zagabria – Divisione I)

Georgia 0V-0P

Ungheria 0V-0P

Italia 0V-0P

Grecia 0V-0P

Girone C (Zagabria – Divisione II)

Serbia 0V-0P

Germania 0V-0P

Israele 0V-0P

Malta 0V-0P

Girone D (Dubrovnik – Divisione II)

Slovacchia 0V-0P

Olanda 0V-0P

Slovenia 0V-0P

Romania 0V-0P