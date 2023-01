Qualificazioni Parigi 2024, judo: regolamento, come funziona? Le chances per l’Italia

Archiviata un’Olimpiade, inizia la rincorsa a quella successiva. Manca infatti sempre meno ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e le Federazioni stanno ufficializzando le regole di qualificazione, fra cui anche l’International Judo Federation (IJF) per quanto riguarda il judo. Alle Olimpiadi transalpine parteciperanno in tutto 372 atleti, equamente divisi tra uomini e donne. Gli eventi saranno quindici: -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100k e +100kg per gli uomini, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg e +78kg per le donne, più la gara a squadre mista. La Francia, in quanto Paese organizzatore, avrà sette posti assicurati, sia tra le donne che tra gli uomini. Saranno 15 in totale gli Universality Places, mentre 5 sono gli invitation places per la gara mista a squadre. Ma come funzionano le qualificazioni?

LE QUALIFICAZIONI

Ogni Nazione potrà qualificare al massimo 7 donne e 7 uomini, una/o per evento. Se un Paese è eleggibile per partecipare alla gara a squadre miste, allora dovrà formare la squadra utilizzando gli atleti che si sono qualificati per gli eventi individuali. Per la gara a squadre miste saranno queste le categorie: -57kg (-48kg, -52kg, -57kg), -70kg (-57kg, -63kg, -70kg) e +70kg (-70kg, -78kg, +78kg) per le donne, -73kg (-60kg, -66kg, -73kg), -90kg (-73kg, -81kg, -90kg) e+90kg (-90kg, -100k, +100kg) per gli uomini. Da sottolineare che le quote saranno nominative, ossia assegnate agli atleti che le conquistano. Se però una Nazione ha più di un atleta piazzato nella top-17 del Ranking Olimpico, allora sarà la Federazione di quel Paese a decidere quale atleta volerà a Parigi. I pass saranno infatti assegnati tramite il Ranking Olimpico (a cui concorreranno tutti gli eventi del World Tour tenuti tra il 24 giugno 2022 e il 23 giugno 2024), che sarà usato anche per comporre il tabellone delle gare ai Giochi.

Qualificazione diretta

Al termine del periodo di qualificazione, le 17 donne e i 17 uomini di ciascuna categoria meglio piazzati nel Ranking Olimpico si qualificheranno ai Giochi, sempre rispettando il massimo di un atleta per Paese per categoria. In questo modo staccheranno dunque il biglietto per Parigi 238 atleti: 119 uomini e 119 donne.

Qualificazione continentale

Successivamente saranno assegnati altri 100 pass olimpici (equamente divisi tra uomini e donne) per garantire la rappresentanza continentale, come vuole lo spirito olimpico. Basandosi sul Ranking Olimpico, verrà creato un Ranking per ciascun continente con tutti gli atleti (sia donne che uomini) di tutte le categorie di peso in base ai loro punti. Gli atleti con il maggior numero di punti nel Ranking Continentale si qualificheranno ai giochi in base alle seguenti quote: 12 uomini e 12 donne per l’Africa, 13 uomini e 12 donne per l’Europa, 10 donne e 10 uomini per l’Asia, 5 donne e 5 uomini per l’Oceania, 10 uomini e 11 donne per la Pan America.

Tramite queste qualificazioni continentali, ogni Nazione potrà qualificare un solo atleta tra tutte le categorie di peso e i generi. Se un continente non riesce a riempire tutte le quote che gli spettano, allora le quote saranno assegnate al successivo atleta non ancora qualificato del Ranking Olimpico, nel rispettivo genere ma indipendentemente dal continente di provenienza e sempre rispettando il limite di un atleta per Paese per evento.

Team invitation places

Come detto, saranno cinque i Team Invitation Places: uno per ciascun continente. Gli atleti che riceveranno questi pass saranno automaticamente qualificati sia per l’evento a squadre che per la gara individuale. Queste le regole per identificare la Nazione idonea al Team Invitation Place di ogni continente: i Paesi eleggibili sono quelli con 5 atleti qualificati anziché i 6 richiesti per la prova a squadre mista; la Nazione meglio piazzata nel ranking di ciascun continente del World Team Ranking otterrà una quota; se ci sarà più di un Paese eleggibile con la stessa posizione nel World Team Ranking, il pass olimpico andrà alla Nazione che ha l’atleta più alto in classifica per la categoria di peso mancante per la prova a squadre; se un Paese ottiene un Team Invitation Place, l’atleta meglio piazzato nel World Ranking individuale tra tutte le categorie di peso sarà quello qualificato per la categoria mancante della gara a squadre..