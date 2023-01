Al Nassr, giornalista grida “Siuuu” alla conferenza di Ronaldo: CR7 sbalordito (VIDEO)

di Giorgio Billone 35

Divertente siparietto durante la conferenza stampa di presentazione di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr, la squadra dell’Araba Saudita che ha ricoperto d’oro il portoghese. Non appena la conduttrice chiede di fare un applauso all’attaccante, chiudendo così la conferenza, un giornalista tra quelli presenti in sala si lascia andare a un urlo ben preciso, il “Siuuu”, l’esultanza di CR7, che assiste sbalordito ala scena. In alto e di seguito ecco il video.