Qualificazioni Parigi 2024, ginnastica artistica: regolamento, come funziona? Le chances per l’Italia

Archiviata un’Olimpiade, inizia la rincorsa a quella successiva. Manca infatti sempre meno ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e le Federazioni stanno ufficializzando le regole di qualificazione, fra cui anche la FIG per quanto riguarda la ginnastica artistica. Alle Olimpiadi transalpine prenderanno parte 192 atleti, equamente divisi tra uomini e donne. Per quanto riguarda gli eventi a squadre, sia maschili che femminili, ci saranno in gara 12 Nazionali composte da cinque atleti ciascuna. La Francia, in quanto Paese ospitante, è già certa di un pass per genere. Inoltre, una quota (sia per uomini che per donne) sarà assegnata universalmente (Universality Places) e decisa dalla Commissione tripartita del CIO. Gli altri 188 atleti invece, dovranno qualificarsi attraverso diverse competizioni internazionali. Ma come funzionano le qualificazioni?

COME FUNZIONANO LE QUALIFICAZIONI

I primi pass per le Olimpiadi verranno assegnati ai Mondiali di Liverpool 2022, in programma dal 29 ottobre al 6 novembre, alle prime tre squadre classificate, tanto per gli uomini quanto per le donne. Le altre nove squadre per ciascun genere invece si qualificheranno in occasione dei Mondiali di Anversa 2023, che si svolgeranno dall’1 all’8 ottobre. Ogni qualificazione a squadre aprirà cinque quote anche per gli eventi all around, così come per ogni attrezzo (gli uomini gareggeranno su 6 attrezzi, le donne su 4). Non tutti gli atleti però dovranno gareggiare in tutti gli attrezzi.

Sempre ai Mondiali del 2023, le tre Nazionali con il punteggio più alto non ancora qualificate all’evento a squadre non si sono qualificati nell’evento a squadre guadagneranno una quota individuale per il proprio Paese. Ai Campionati Mondiali 2023 inizieranno anche le qualificazioni individuali per gli atleti che non si sono qualificati attraverso il processo a squadre iniziano. Otto atleti si qualificheranno per l’evento maschile e 14 atlete per quello femminile (in questa fase potranno gareggiare in ogni attrezzo).

Per quanto riguarda le quote per attrezzo, l’atleta con il punteggio più alto di ogni finale dei Mondiali 2023 (che non sia già qualificata/o) guadagnerà una quota per il proprio Paese. Altre due quote per genere in ongi attrezzo saranno poi messe in palio alle World Cup Series 2024. Le ultime quote saranno infine assegnate ai Campionati continentali del 2024, negli eventi all around: cinque donne e cinque uomini otterranno una quota ciascuno.