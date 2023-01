Curling, nazionali azzurre in Scozia per il Perth Masters 2023

Domani in Scozia, al Dewars Centre di Perth, partirà il Perth Masters 2023 di curling. Tra le nazionali partecipanti ci sarà anche l’Italia, con la rispettiva squadra maschile e femminile. Il direttore tecnico delle nazionali azzurre, Claudio Pescia, e l’allenatrice, Violetta Caldart, hanno deciso di convocare i seguenti atleti:

Italia maschile: Joel Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Aeronautica Militare), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle).

Italia femminile: Stefania Constantini (Fiamme Oro), Angela Romei (Fiamme Gialle), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) e Giulia Zardini Lacedelli (Curling Club Dolomiti).

Per quanto riguarda gli uomini, capitanati da Retornaz, sono stati inseriti nel gruppo C, con Norvegia, Svizzera, Germania e Scozia. Le donne invece, capitanate da Constantini, si trovano nel gruppo B, in compagnia di Germania, Scozia, con tre team, e Svezia.