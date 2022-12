Qualificazioni Parigi 2024, boxe: regolamento, come funziona? Le chances per l’Italia

Archiviata un’Olimpiade, inizia la rincorsa a quella successiva. Manca infatti sempre meno ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e le Federazioni stanno ufficializzando le regole di qualificazione, fra cui anche la IBA per quanto riguarda la boxe. Alle Olimpiadi transalpine parteciperanno 248 atleti, equamente divisi tra uomini e donne. La Francia, in quanto Paese organizzatore, avrà almeno tre posti tra gli uomini e altrettanti tra le donne assicurati. Altre nove quote (quattro maschili e cinque femminili) sono invece i cosiddetti Universality Places. Ma come funzionano le qualificazioni?

PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: IL CALENDARIO DI TUTTI GLI SPORT

TUTTI I REGOLAMENTI DI QUALIFICAZIONE

CATEGORIE DI PESO

Saranno 7 eventi maschili e 6 femminili, suddivisi come segue.

Uomini:

51 kg (accorpano la -48 e la -51): 16 posti

57 kg (accorpano la -54 e la -57): 18 posti

63,5 kg (accorpano la -60 e la -63,5): 20 posti

71 kg (accorpano la -67 e la -71): 20 posti

80 kg (accorpano la -75 e la -80): 18 posti

92 kg (accorpano la -86 e la -92): 16 posti

+92 kg: 16 posti

Donne:

50 kg (accorpano la -48 e la -50): 22

54 kg (accorpano la -52 e la -54): 22

57 kg: 22

60 kg: 22

66 kg (accorpano la -63 e la -66): 20

75 kg (accorpano la -70 e la -75): 16

LE QUALIFICAZIONI

Innanzitutto, ogni Nazione potrà avere un massimo di un atleta per evento, con il limite complessivo fissato a 7 per gli uomini e a 6 per le donne. Il periodo di qualificazione si aprirà il primo maggio 2023 e si chiuderà il 31 maggio 2024. Gli atleti potranno ottenere il pass per Parigi innanzitutto attraverso i tornei di qualificazione continentali: l’Europa assegnerà 22 pass individuali per le donne e altrettanti per gli uomini ai Giochi Olimpici Europei di Cracovia, in programma dal 23 giugno al 2 luglio 2023.

Nel 2024 saranno poi organizzati due tornei di qualificazione mondiale. Il primo assegnerà 21 carte olimpiche alle ragazze e 28 ai ragazzi, il secondo assegnerà tra 20 e 23 carte alle ragazze (sulla base delle carte da riservare al paese ospitante) e tra 25 e 28 ai ragazzi (anche in questo caso sulla base delle carte da riservare al paese ospitante). Ai due tornei mondiali ciascuna nazione potrà iscrivere un atleta per ciascuna delle categorie in cui ancora non ha ottenuto la carta olimpica.

Alla Francia, paese ospitante, sono garantiti almeno 3 posti tra le donne e altrettanti tra gli uomini così come sono assicurati 5 Universality Places per le donne e 4 per gli uomini.

IL REGOLAMENTO COMPLETO