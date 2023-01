Al Nassr, Cristiano Ronaldo arriva allo stadio in grande stile per la presentazione (VIDEO)

di Giorgio Billone 31

E’ il giorno di Cristiano Ronaldo e della sua presentazione ufficiale con la maglia dell’Al Nassr, squadra dell’Arabia Saudita che lo ha ricoperto d’oro. Il portoghese sta facendo ingresso presso l’impianto che ospiterà il mini evento in cui per la prima volta viene presentato ai suoi nuovi tifosi e l’arrivo, mostrato in un video dal Twitter ufficiale del club, è davvero trionfale, accolto dagli sceicchi e visibilmente teso per il primo capitolo della sua nuova avventura. In alto ecco il video.