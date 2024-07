Parigi 2024, regolamento volley: la formula e come funziona

Il regolamento dei tornei di volley delle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma tra il 27 luglio e l’11 agosto alla South Paris Arena: ecco, di seguito, la formula e tutto quel che serve sapere. Ai Giochi parteciperanno 12 squadre per genere, composte da 13 atleti ciascuna. Uno di questi, definito atleta AP, fungerà da riserva dell’ultimo minuto: potrà allenarsi con i compagni e assistere alle partite, ma non soggiornerà nel Villaggio Olimpico a meno che non ci sia un ulteriore supporto dal rispettivo Comitato Olimpico Nazionale. Se un atleta non può giocare a causa di infortunio o malattia, può essere sostituito dall’atleta AP, che ne prenderà il posto fino alla fine del torneo (il giocatore sostituito non potrà più competere).

Per definire i gironi si utilizzerà il Ranking Mondiale aggiornato al 17 giugno 2024 per le donne e il 24 giugno 2024 per gli uomini. Le dodici squadre saranno suddivise in tre gruppi di quattro squadre ciascuno (e non due gruppi da sei come a Tokyo 2020). In quanto squadra ospitante, la Francia è testa di serie numero 1 e verrà collocata nel girone A. Le testa di serie 2 e 3 verranno piazzate in cima rispettivamente ai gironi B e C. Le restanti nove squadre saranno distribuite in tre urne in base alla loro posizione nella classifica mondiale e sorteggiate linea per linea applicando il sistema a serpentina.

LA FASE FINALE

Le prime due squadre di ogni gruppo e le migliori due terze classificate accedono alla fase finale, che si svolgerà con partite ad eliminazione diretta. A definire il tabellone sarà la classifica combinata, stilata al termine della fase a gironi in base ai criteri illustrati in seguito. I quarti di finale si svolgeranno dunque secondo gli accoppiamenti 1°vs8° (QF1), 4°vs5° (QF4), 3°vs6° (QF3) e 2°vs7° (QF2). Le vincitrici dei quarti QF1 e QF4 si sfideranno poi nella prima semifinale, mentre nella seconda si incontreranno le vincitrici dei QF3 e QF2. Infine, le vincitrici delle semifinali giocheranno la finale per l’oro, mentre le due perdenti si sfideranno per la medaglia di bronzo.

I CRITERI PER LA CLASSIFICA

La classifica combinata al termine della fase preliminare sarà stilata considerando, nell’ordine, la posizione nel rispettivo girone, il numero di vittorie ed i punti. Il sistema di punteggio è il consueto: una vittoria per 3-0 o 3-1 assegna 3 punti, una vittoria al quinto set vale 2 punti, la sconfitta al quinto set porta 1 punto, 0 punti in caso di sconfitta in tre o quattro set.

Qualora persistesse la parità, si terrà conto del quoziente set (rapporto tra set vinti e set persi) ed eventualmente del quoziente punti (rapporto tra punti segnati e subiti). A seguire si terrà conto degli scontri diretti: se le squadre a parimerito fossero più di due, allora si stilerà una mini-classifica secondo gli stessi criteri indicati sopra. Infine, in caso di ulteriore parità, per definire la posizione in classifica si guarderà il piazzamento nel Ranking Mondiale.

Gli stessi criteri saranno utilizzati anche per definire la classifica dei singoli gironi nella fase preliminare ed i piazzamenti finali delle squadre eliminate dai quarti di finale in poi. Si terranno quindi in considerazione, nell’ordine, numero di vittorie, punti, quoziente set, quoziente punti, scontri diretti e posizione nel World Ranking.