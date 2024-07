Parigi 2024, regolamento beach volley: la formula e come funziona

Il regolamento dei tornei di beach volley delle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma dal 27 luglio e al 10 agosto all’ Eiffel Tower Stadium, vicino al Champ de Mars: ecco, di seguito, la formula e tutto quel che serve sapere. Ai Giochi parteciperanno 24 coppie maschili e 24 femminili (per un totale di 48 donne e 48 uomini), rispettando il limite di due per nazione per genere. La fase preliminare prevede sei gironi da quattro squadre ciascuno che si giocheranno all’italiana (ogni coppia disputerà 3 partite). Le teste di serie e l’assegnazione dei gironi saranno determinate mediante sorteggio (secondo i criteri illustrati in seguito), una volta definite le coppie qualificate e non oltre una settimana prima dell’inizio della competizione. Le prime due classificate di ogni girone e le migliori due terze classificate nei rispettivi gironi avanzeranno direttamente alla fase finale.

Le altre quattro terze classificate dei gironi accederanno invece ad un lucky-loser round, che vedrà svolgersi due partite (terza vs sesta, quarta vs quinta migliore terza). Le due vincitrici di questi due spareggi accederanno alla fase finale, aggiungendosi alle 14 già qualificate al termine della fase preliminare. La fase finale si svolgerà con sfide ad eliminazione diretta, con il tabellone composto secondo il regolamento FIVB come spiegato in seguito. Le otto squadre vincitrici degli ottavi di finale si qualificheranno per i quarti di finale e le quattro vincitrici dei quarti si qualificheranno per le semifinali. Le due vincitrici delle semifinali si sfideranno poi nella finale per la medaglia d’oro, mentre le perdenti si giocheranno il bronzo nella finalina.

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

PROGRAMMA COMPLETO PARIGI 2024: DATE E ORARI DI TUTTI GLI SPORT

CALENDARIO BEACH VOLLEY 2024: TUTTI GLI EVENTI

I CRITERI PER LA CLASSIFICA

Nella fase preliminare, ogni coppia sfiderà le altre tre del proprio raggruppamento. La posizione nella classifica del girone sarà determinata dai punti. Il sistema di punteggio sarà il consueto: una vittoria assegna 2 punti, una sconfitta 1 punto, 0 punti in caso di ritiro nel match. In caso di parità di punteggio tra due coppie al termine del round robin, si guarderà il quoziente punti (rapporto tra punti siglati e punti subiti). In caso di ulteriore parità, la vincitrice dello scontro diretto sarà posizionata più in alto.

Se invece le coppie a pari merito fossero tre, si guarderà prima il quoziente punti relativo solamente alle partite disputate tra le tre coppie a pari merito. Eventualmente poi le squadre saranno classificate in base al quoziente punti complessivo ottenuto nel girone. Qualora la parità persistesse, si utilizzerà la lista delle teste di serie (es. la testa di serie numero 12 si posizionerebbe sopra la testa di serie numero 13). Come detto, avanzeranno direttamente alla fase finale le prime due classificate di ogni girone e le migliori due terze classificate nei rispettivi gironi. La classifica tra le terze classificate, utile a definire sia quali coppie accederanno alla fase finale che gli accoppiamenti degli spareggi, sarà stilata in base ai seguenti criteri, nell’ordine: punti, quoziente set, quoziente punti e infine lista delle teste di serie.

IL SORTEGGIO DEI GIRONI

Il sorteggio si baserà sul Ranking Olimpico aggiornato al 10 giugno 2024, che tiene conto dei punti ranking FIVB guadagnato nelle 12 migliori prestazioni di coppia nel periodo di qualificazione olimpica (1 gennaio 2023-9 giugno 2024). Da sottolineare che le cinque squadre qualificatesi alle Olimpiadi grazie alle finali della Continental Cup verranno aggiunte alla lista delle teste di serie e sorteggiate dalla posizione dalla testa di serie n. 20 alla testa di serie n. 24. Se un Paese ottiene due carte olimpiche per genere, la squadra con il miglior piazzamento nel Ranking Olimpico verrà indicata come squadra numero 1 mentre l’altra come squadra numero 2. Questa distinzione tra squadra 1 e 2 servirà esclusivamente per effettuare il sorteggio.

La migliore squadra della Francia (paese ospitante) sarà testa di serie n. 1 se si trova tra le prime sei coppie nella lista delle teste di serie, altrimenti sarà testa di serie n. 6. La seconda migliore coppia francese verrà invece classificata in base ai punti del Ranking Olimpico senza alcuna considerazione speciale. Le posizioni delle teste di serie da 1 a 6 saranno fissate tenendo conto del piazzamento nel Ranking Olimpico.

Le restanti squadre saranno invece distribuite nei gironi con il sistema a serpentina tramite quattro sorteggi. Il primo sorteggio per le teste di serie da 7 a 9 (che finiranno nei gironi F, E e D), il secondo per le numero da 10 a 12 (nei gironi C, B e A), il terzo collocherà le teste di serie da 13 a 19 nei gironi A, B, C, D, E e F, il quarto per le coppie numero da 20 a 24 (nei gironi E, D, C, B e A).

BEACH VOLLEY: TABELLONE FASE FINALE PARIGI 2024

La fase finale, come detto, vedrà partecipare 16 squadre. Le vincitrici dei gironi saranno collocate negli ottavi di finale in modo prestabilito (come descritto in seguito) con gli accoppiamenti definiti tramite sorteggio al termine del lucky-loser round. Le due coppie vincitrici degli spareggi verranno sorteggiate per le posizioni 15 e 16 del tabellone, mentre le due migliori terze saranno sorteggiate per le posizioni 13 e 14. Le seconde classificate dei gironi saranno invece sorteggiate per le posizioni da 7 a 12. Bisogna però tenere presente che due coppie provenienti dallo stesso raggruppamento non si possono sfidare agli ottavi di finale. Qualora succedesse, la coppia sorteggiata verrà spostata nella successiva posizione per andare a comporre il tabellone.

Il tabellone agli ottavi di finale vedrà dunque i seguenti accoppiamenti: 1A vs #16 (EF1), #9 vs #8 (EF2), 1E vs #12 (EF3), #13 vs 1D (EF4), 1C vs #14 (EF5), #11 vs 1F (EF6), #7 vs #10 (EF7), #15 vs 1B (EF8). Ai quarti poi si sfideranno le vincitrici degli ottavi EF1 ed EF2 (QF1), EF3 ed EF4 (QF2), EF5 ed EF6 (QF3), EF7 ed EF8 (QF4). In semifinale si sfideranno le vincitrici dei quarti di finale QF1 e QF2 da una parte e dei QF3 e QF4 dall’altra. Le vincitrici delle semifinali poi disputeranno la finale per le medaglie di oro e argento, mentre le due perdenti giocheranno la finale per il bronzo.

COSA SUCCEDE SE CAMBIA LA COMPOSIZIONE DELLA COPPIA

Nel caso in cui ci fosse un cambiamento nella composizione della coppia per motivi medici o di forza maggiore, i punti ranking FIVB guadagnati nel periodo di qualificazione olimpica da ogni singolo atleta saranno sommati per stabilire i punti di coppia da considerare per il sorteggio. Tuttavia, se la posizione della nuova coppia fosse migliore del ranking della coppia originaria, allora si terrà in considerazione comunque la posizione della coppia originaria.