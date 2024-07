Parigi 2024, regolamento break dance: la formula e come funziona

Il regolamento della break dance alle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma tra il 9 ed il 10 agosto agosto al Concorde Urban Park: ecco, di seguito, la formula e tutto quel che serve sapere. La break dance fa il suo esordio nel programma a cinque cerchi, promettendo spettacolo con le battles. Si tratta di scontri uno contro uno in cui B-Boys e B-Girls improvvisano sulle musiche del DJ per conquistare i voti della giuria e aggiudicarsi la vittoria. Ai Giochi parteciperanno 16 atleti per genere, che inizieranno la loro avventura suddivisi in quattro gruppi da quattro ciascuno in base alla loro posizione nel Ranking Mondiale. I gironi risulteranno così composti: girone A con 1°, 8°, 9° e 16°, girone B con 2°, 7°, 10° e 15°, girone C con 3°, 6°, 11° e 14°, girone D con 4°, 5°, 12° e 13°.

Nel round robin ogni battaglia si disputerà su due round e solo in caso di pari merito si procederà ad un terzo round. La classifica di ciascun gruppo verrà stilata tenendo conto, nell’ordine, del totale di round vinti, totale dei voti ricevuti, posizione nel Ranking Mondiale ed infine, eventualmente, sorteggio casuale del computer. I migliori due atleti di ciascun girone accederanno alla fase ad eliminazione diretta, che vedrà andare in scena battaglie di tre round ciascuna. Si svolgeranno dunque i quarti di finale, secondo i seguenti accoppiamenti: 2B vs 1C (QF1), 2D vs 1A (QF2), 2A vs 1D (QF3), 2C vs 1B (QF4). I vincitori dei quarti di finale si sfideranno poi nelle semifinali (QF1 vs QF2 e QF3 vs QF4). Chi vince si sfiderà poi nella finale per la medaglia d’oro, chi perde invece si giocherà il bronzo.

REGOLAMENTO BREAK DANCE: IL GIUDIZIO

La giuria sarà composta da nove persone, che voteranno tramite il sistema adottato dalla WDSF (la federazione mondiale di danza sportiva) per le competizioni di primo livello. Ogni giudice sarà dotato di un tablet con cui potrà esprimere un voto per round spostando i cursori (verso un atleta o l’altro con una percentuale di gradimento) sulle barre di ciascun criterio. Gli aspetti valutati sono cinque: tecnica, vocabolario (ossia la varietà di movimenti), originalità, esecuzione e musicalità.

I giudici hanno la possibilità di regolare questi cursori in tempo reale man mano che le battaglie proseguono (alla fine di ogni round o alla fine della battle). I breaker, infatti, non accumulano punti nei round, ma con le loro acrobazie cercano di convincere i giudici a spostare questi cursori a proprio favore. Al termine della battaglia, i giudici possono modificare i cursori di ciascun round e confermare il loro voto. A quel punto i voti verranno elaborati dal sistema e sarà emesso il verdetto finale: vince il breaker che si è aggiudicato il maggior numero di round.

PENALITA’ E SQUALIFICHE

I giudici possono anche segnalare dei comportamenti scorretti, che si distinguono in tre tipologie. Un comportamento scorretto lieve è un atto non intenzionale o non aggressivo (come un contatto fisico accidentale con l’avversario) e comporta una detrazione del 3% di punti sul totale di quell’atleta per ogni giudice che lo segnala. Un comportamento scorretto moderato è un atto non violento ma intenzionale (per esempio un gesto offensivo nei confronti dell’avversario o di un giudice) e comporta una detrazione del 6% di punti per ogni giudice che lo segnala. Se invece si tratta di un comportamento scorretto grave, cioè un atto intenzionale aggressivo (per esempio una spinta), allora la detrazione sarà del 10% di punti sul totale per ogni giudice che lo segnala.

Se la maggioranza dei giudici segnala un comportamento scorretto grave, l’atleta viene immediatamente squalificato (con la decisione finale che deve essere confermata dal presidente di giuria). La squalifica può scattare in qualsiasi momento della battle anche per comportamenti scorretti cumulati. In particolare, se la maggioranza dei giudici preme il pulsante del comportamento scorretto si assegna un’ammonizione; alla terza ammonizione scatta il voto di squalifica, che poi deve essere confermato o meno dal presidente di giuria.