Nuoto, Trofeo Settecolli 2024: Lamberti meglio di Ceccon nei 100 dorso, Pilato convince nei 100 rana

Cala il sipario sulla sessione mattutina di venerdì 21 giugno del Trofeo Settecolli 2024 di nuoto, in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma, dove si sono disputate una serie di batterie. Non sono andati come sperato i 100 dorso per Thomas Ceccon, che ha nuotato in 54.41 ed ha ottenuto il secondo tempo complessivo, staccato di parecchio da Michele Lamberti, primo in 54.17. Qualificati per la finale altri tre italiani: Christian Bacico, Matteo Brunella e Lorenzo Mora. Poco Italia anche nei 50 dorso femminile, dove ha fatto la voce grossa l’Olanda visto che i migliori tempi sono stati messi a referto da De Waard (28.26) e Toussaint (28.32). Le uniche due azzurre qualificate sono Martina Biasioli e Giada Gorlier.

L’irlandese Wiffen è stato il più veloce nei 400 uomini e grazie al suo 3:48.42 è approdato in finale con il miglior tempo, davanti al brasiliano Costa. Terzo Matteo Lamberti in 3.48.78, qualificato insieme a De Tullio, Ragaini e Marchello. L’unica italiana capace di approdare in finale nei 200 stile libero è stata invece Sofia Morini in 1:59.02 (miglior tempo la canadese Harvey in 1:57.64). E’ andata meglio nei 100 rana, dove Ludovico Viberti ha nuotato in 59.48, lanciando la sfida a Federico Poggio, terzo in 54.55, e a Niccolò Martinenghi, quinto in 59.73 Attenzione però ad Adam Peaty (secondo) e agli olandesi Corbeau e Kamminga.

Benedetta Pilato ha dettato legge nei 100 rana, volando in finale con il miglior crono: 1:06.32. Alle sue spalle la britannica Evans e la connazionale Martina Carraro, che nell’atto conclusivo se la vedrà anche con un’altra italiana, Francesca Zucca. Poker azzurro nei 100 rana uomini, dove a contendere la vittoria a Korstanje e McCusker ci saranno Valsecchi, Sansone, Busa e Codia. Una sola azzurra invece nella finale dei 50 farfalla: Viola Scotto Di Carlo, terza in 26.09. Infine, nei 50 stile libero, Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano hanno staccato il pass per la finale rispettivamente con il terzo e quarto tempo: con loro ci sarà anche Luca Dotto, autore dell’ottavo crono.