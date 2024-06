Calendario Trofeo Settecolli 2024 nuoto: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo del Trofeo Settecolli 2024 di nuoto, in programma nella splendida cornice del Foro Italico di Roma da venerdì 21 a domenica 23 giugno: ecco, di seguito, tutte le informazioni per seguire le gare. Grande attesa per la 60esima edizione degli Internazionali di Nuoto, che vede al via la Nazionale italiana al gran completo e molte stelle mondiali, pronti a testarsi a poco più di un mese dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Come di consueto, al mattino si disputano le batterie e le serie lente di 800 e 1500 metri stile libero, mentre nel pomeriggio vanno in scena le finali e le serie veloci di 800 e 1500 metri stile libero.

dalle ore 9:30 e al pomeriggio le finali, con orario di inizio alle 18:00.

STREAMING E TV – Tutte le gare del Trofeo Settecolli 2024 saranno visibili sui canali Rai, oltre che in streaming gratuito su RaiPlay (previa registrazione). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con dirette testuali, cronache e tutti i risultati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.

CALENDARIO SETTECOLLI 2024

VENERDÌ 21 GIUGNO

Batterie – Dalle ore 9.30

100m dorso maschili

50m dorso femminili

400m stile libero maschili

200m stile libero femminili

100m rana maschili

100m rana femminili

100m farfalla maschili

50m farfalla femminili

50m stile libero maschili

1500m stile libero femminili

Finali ore 18.00

100m dorso maschili

FINP 50m dorso femminili

50m dorso femminili

400m stile libero maschili

200m stile libero femminili

100m rana maschili

100m rana femminili

100m farfalla maschili

50m farfalla femminili

50m stile libero maschili

1500m stile libero femminili

SABATO 22 GIUGNO

Batterie – Dalle ore 8.30

100m dorso maschili

50m dorso femminili

400m stile libero maschili

200m stile libero femminili

100m rana maschili

100m rana femminili

100m farfalla maschili

50m farfalla femminili

50m stile libero maschili

1500m stile libero femminili

Finali – Dalle ore 18.00

100m dorso maschili

FINP 50m dorso femminili

50m dorso femminili

400m stile libero maschili

200m stile libero femminili

100m rana maschili

100m rana femminili

100m farfalla maschili

50m farfalla femminili

50m stile libero maschili

1500m stile libero femminili

DOMENICA 23 GIUGNO

Batterie – Dalle ore 8.30

50m stile libero femminili

200m dorso maschili

200m dorso femminili

50m farfalla maschili

200m farfalla femminili

200m rana maschili

200m rana femminili

200m stile libero maschili

400m stile libero femminili

200m misti maschili

200m misti femminili

1500m stile libero maschili

Finali – Dalle ore 18.00

FINP 50m stile libero femminili

50m stile libero femminili

200m dorso maschili

200m dorso femminili

50m farfalla maschili

200m farfalla femminili

200m rana maschili

200m rana femminili

200m stile libero maschili

400m stile libero femminili

200m misti maschili

200m misti femminili

1500m stile libero maschili