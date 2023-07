Il Valencia non libera Cavani: il Boca Juniors aspetta sempre l’uruguaiano

Edinson Cavani rischia di avviare i trattati di guerra con il Valencia. Questo è quello che si deduce dal quotidiano spagnolo AS, che parla di come l’attaccante al momento non si riesca a liberare della squadra spagnola per approdare in Argentina, dove ad attenderlo da un pò di tempo a questa parte ci sarebbe il Boca Juniors.

Secondo quanto riportato da AS, infatti, il Boca è da tempo sulle tracce di Cavani che, a sua volta, avrebbe già accettato la corte del club argentino. Qua però servirebbe l’aiuto del Valencia che dovrebbe aiutare il Boca alle spese dell’ingaggio del Matador. Il club spagnolo però al momento non apre a questa possibilità e difatti blocca il futuro calcistico di Cavani.