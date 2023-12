Calendario nuoto 2024 completo: tutti gli eventi e le date

Si preannuncia un nuovo emozionante anno per il nuoto: ecco il calendario completo 2024 per non perdersi davvero nulla. Archiviato un 2023 in cui l’Italia si è confermata tra le squadre più forti, inizia un anno ricchissimo di appuntamenti. Si inizia, infatti, già a febbraio con la rassegna iridata di Doha (rinviata in seguito alla pandemia), mentre a giugno si svolgeranno i Campionati Europei, che si sovrappongono all’ormai tradizionale Trofeo Settecolli. I riflettori però sono puntati tutti sulle Olimpiadi di Parigi, in programma tra luglio ed agosto. Scopriamo dunque tutti gli eventi del 2024 in continuo aggiornamento (in blu le principali competizioni internazionali senior).

PARIGI 2024, QUALIFICAZIONI NUOTO: COME FUNZIONANO

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

Il calendario completo 2024 di nuoto

11 febbraio-18 febbraio: Mondiali in vasca lunga a Doha (Qatar)

5 marzo-9 marzo: Campionati Italiani Assoluti primaverili di Riccione

5 aprile-10 aprile: Criteria Nazionali giovanili in vasca da 25 metri

21 giugno-23 giugno: Trofeo Settecolli a Roma

17 giugno-23 giugno: Europei in vasca lunga di Belgrado (Serbia)

2 luglio-7 luglio: Europei junior in vasca lunga di Vilnius (Lituania)

27 luglio-4 agosto: Giochi Olimpici di Parigi

18 ottobre-20 ottobre: Coppa del Mondo a Shanghai (Cina)

24 ottobre-26 ottobre: Coppa del Mondo ad Icheon (Corea del Sud)

31 ottobre-2 novembre: Coppa del Mondo a Singapore (Singapore)

10 dicembre-15 dicembre: Mondiali in vasca corta di Budapest (Ungheria)