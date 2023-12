Calcio, Supercoppa Italiana 2024: programma, date, orari e tv

Ecco dove si potranno seguire le semifinali e la finale di Supercoppa Italiana 2024. Si gioca a Riyad, in Arabia Saudita. La prima semifinale andrà in scena giovedì 18 gennaio alle ore 20 e vedrà sfidarsi Napoli e Fiorentina. La seconda, in programma venerdì 19 gennaio sempre alle 20, sarà battaglia Inter e Lazio. Le vincitrici delle rispettive partite si affronteranno nella finalissima, in programma il 22 gennaio alle 20. Le sfide saranno tutte visibili in chiaro su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.

SEMIFINALI

Giovedì 18 Gennaio

Ore 20:00: Napoli vs. Fiorentina

Venerdì 19 Gennaio

Ore 20:00: Inter-Lazio

FINALE

Lunedì 22 gennaio

Ore 20:00: Vincitrice SF 1 vs. Vincitrice SF 2