Sci alpino femminile, Coppa del Mondo Kranjska Gora 2024: programma, orari e copertura tv

Quando e come seguire la Coppa del Mondo di Kranjska Gora 2024, appuntamento valevole per il massimo circuito femminile di sci alpino. La celebre pista slovena ‘Podkoren’ è pronta ad ospitare un nuovo fine settimana dedicato alle discipline tecniche. Nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 gennaio, infatti, andranno in scena rispettivamente un gigante e uno slalom. In entrambe le prove la prima manche scatterà alle ore 09.30 mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 12.30. L’Italia si presenta complessivamente con sedici azzurre. Federica Brignone, Marta Bassino, Sofia Goggia, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Lara Della Mea ed Ilaria Ghisalberti saranno ai nastri di partenza tra le porte larghe.

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

Tra quelle strette, invece, spazio a Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Anita Gulli, Beatrice Sola, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler. La diretta televisiva della Coppa del Mondo di Kranjska Gora 2024 è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky) e a Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la tappa elvetica del massimo circuito, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.

COPPA DEL MONDO KRANJSKA GORA 2024: IL CALENDARIO

Sabato 6 gennaio – Slalom gigante (prima manche alle ore 09.30 e seconda manche alle ore 12.30)

Domenica 7 gennaio – Slalom (prima manche alle ore 09.30 e seconda manche alle ore 12.30)