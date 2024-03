Assoluti nuoto Riccione 2024 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming sabato 9 marzo

Tutto pronto per le gare di sabato 9 marzo, quinto e ultimo giorno dei Campionati Italiani Assoluti primaverili di Riccione 2024 di nuoto. I migliori nuotatori italiani sono pronti a scendere in vasca per giocarsi il titolo tricolore, tappa fondamentale per valutare la preparazione in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Tra le gare in programma tra le gare in programma i 400 stile libero femminili con Simona Quadarella, i 50 rana maschili con Simone Cerasuolo e Ludovico BluArt Viberti. L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 di sabato 9 marzo per la sessione mattutina, mentre alle ore 17.30 prenderà il via la sessione pomeridiana.

Le gare della sessione pomeridiana sono visibili in diretta tv in chiaro su Rai Sport e in streaming su Rai Play, mentre la sessione mattutina non gode della copertura tv o streaming.