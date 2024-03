Formula 1, gara GP Arabia Saudita oggi in tv: orari, programma e come seguirla in diretta

La Formula 1 si prepara al secondo appuntamento della stagione 2024, il Gran Premio dell’Arabia Saudita. Sul circuito cittadino di Jeddah, va in scena la gara notturna in programma per la giornata di sabato 9 marzo, fine settimana anticipato in rispetto del Ramadan. Il Gran Premio partirà alle 18:00 italiane e sarà visibile in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, oltre che disponibile in streaming su Sky Go. Anche la piattaforma NOW offrirà la possibilità di vedere live la gara. In alternativa, Sportface.it vi offrirà tutti gli aggiornamenti tramite una diretta testuale.

