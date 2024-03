LIVE – Assoluti primaverili nuoto Riccione 2024: quinta giornata in DIRETTA

La diretta testuale live della quinta giornata dei Campionati Italiani Assoluti primaverili di Riccione 2024 di nuoto. Sabato 9 marzo i migliori nuotatori italiani sono pronti a scendere in vasca per giocarsi il titolo tricolore, tappa importante per valutare la preparazione in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Si preannuncia grande spettacolo: tra le gare in programma i 400 stile libero femminili con Simona Quadarella, i 50 rana maschili con Simone Cerasuolo e Ludovico BluArt Viberti. L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 di sabato 9 marzo per la sessione mattutina, mentre alle ore 17.30 prenderà il via la sessione pomeridiana. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della quinta giornata di venerdì 9 marzo degli Assoluti primaverili di Riccione 2024 di nuoto aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

