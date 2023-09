Serbia-Turchia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming finale oro Europei femminili volley 2023

Tutto pronto per Serbia-Turchia, finale per l’oro degli Europei femminili 2023 di volley: ecco le informazioni per seguire la partita. La compagine serba, dopo aver sconfitto l’Olanda in semifinale (non senza difficoltà), torna in campo per conquistare un’altra vittoria e salire sul gradino più alto del podio. Dall’altra parte della rete però ci sono le turche di Daniele Santarelli, capaci di battere l’Italia in rimonta al tie-break e determinate a conquistare il secondo trofeo internazionale dopo il trionfo nella VNL poche settimane fa. Chi si aggiudicherà vittoria e titolo continentale? L’appuntamento è per le ore 20.00 di domenica 3 settembre al Paleis 12 di Bruxelles, in Belgio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la finale per l’oro Serbia-Turchia degli Europei femminili 2023 di volley.

STREAMING E TV – La finale per l’oro Serbia-Turchia degli Europei femminili 2023 di volley sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport Summer (fino alle 20.40) e interamente su Sky Sport Arena, mentre Rai Sport + HD offrirà una differita a partire dalle ore 20.45 di domenica 3 settembre. La diretta streaming sarà invece garantita da Sky Go, Now e Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.