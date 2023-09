Pagelle Ternana-Bari 0-0: voti e tabellino Serie B 2023/24

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni di Ternana-Bari, match valevole per la quarta giornata della Serie B 2023/2024. Finisce 0-0 la sfida dello stadio Liberati tra Ternana e Bari. Nonostante le diverse occasioni create non arriva dunque la prima vittoria stagionale per la squadra di Lucarelli, che raccoglie il primo punto al termine di una partita in cui avrebbe meritato sicuramente di più. Bari che può dirsi invece soddisfatto del punto guadagnato, che li porta a quota 6 in classifica.

LE PAGELLE E IL TABELLINO DI TERNANA-BARI

TERNANA (3-5-2): Iannarilli 6; Diakite 5,5 (1′ st Celli), Capuano 6, Mantovani 6; Casasola 5,5, Luperini 6,5, Labojko 6 (32′ st Marginean sv), Pyythia 5,5 (14′ st Favasuli 6,5), Corrado 5,5; Favilli 6 (14′ st Raimondo 7), Falletti 6 (37′ st Dionisi sv). Allenatore: Lucarelli 6,5

BARI (4-3-1-2): Brenno 6; Dorval 6,5, Zuzek 6, Vicari 6, Ricci 5,5 (48′ st Pucino sv); Koutsoupias 6 (26′ st Benali 5,5), Maiello 6, Maita 6; Sibilli 5 (13′ st Edjouma); Nasti 5,5 (48′ st Bellomo sv), Morachioli 6,5 (26′ st Aramu 6). Allenatore: Mignani 6

ARBITRO: Daniele Rutella di Enna

NOTE: 5.281 spettatori, di cui 68 ospiti

Ammoniti: Diakite, Ricci, Falletti, Favasuli, Nasti

Angoli: 3-3

Recupero: 3′ e 6′