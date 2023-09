Empoli-Juventus, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Empoli-Juventus, match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024. Al Castellani i toscani scendono in campo per ottenere i primi punti e ospitano i bianconeri a quota quattro e certo non esenti da critiche. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 20.45 di domenica 3 settembre.

Empoli-Juventus sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Federico Zancan e Giancarlo Marocchi.