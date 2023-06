Italia-Polonia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming VNL femminile 2023

Tutto pronto per Italia-Polonia, partita valevole per la Week 1 della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL) femminile 2023. Dopo aver rotto il ghiaccio contro la Tailandia, le azzurre di Davide Mazzanti tornano in campo per sfidare una compagine da non sottovalutare. Dall’altra parte della rete ci saranno infatti le polacche, allenate dall’italiano Stefano Lavarini, che vanno a caccia di punti importanti. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 italiane di giovedì 1 giugno all’Antalya Kapali Spor Salonu di Antalya, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Polonia della VNL femminile 2023.

STREAMING E TV – La partita Italia-Polonia della VNL femminile 2023 sarà visibile sulla piattaforma della federazione internazionale volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento, ma anche in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (canali visibili in streaming su Sky Go e Now). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.