Salernitana, Boulaye Dia eletto miglior giocatore del mese di maggio

L’attaccante della Salernitana, Boulaye Dia, è stato nominato EA SPORTS Player Of The Month di maggio e la sua card Player Of The Month sarà disponibile nella modalità Ultimate Team di FIFA 23 da venerdì 2 giugno alle ore 14.00. Il trofeo e la card verranno consegnati nel pre-partita di Cremonese-Salernitana, match dell’ultima giornata di campionato in programma sabato 3 giugno alle ore 21:00 allo stadio Giovanni Zini. Il senegalese ha avuto la meglio nella votazione su Domenico Berardi (Sassuolo), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Romelu Lukaku (Inter) e Matteo Pessina (Monza).

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato la grande stagione di Dia in maglia granata: “Boulaye Dia è stato un grande colpo di mercato della Salernitana, un calciatore che aveva già calcato il prestigioso palcoscenico della Champions League e che ha saputo imporsi subito anche in Italia. Con 4 gol in quattro partite a maggio è già diventato il top scorer della storia della Salernitana in Serie A, ma soprattutto ha trascinato i campani alla salvezza con anticipo, dimostrando le sue qualità di attaccante prolifico e completo”.