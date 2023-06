Italia-Cuba oggi in tv: canale, orario e diretta streaming VNL maschile 2023

Tutto pronto per Italia-Cuba, partita valevole per la Week 1 della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL) maschile 2023. Dopo le partite contro Argentina e Stati Uniti, gli azzurri di Fefé De Giorgi tornano in campo per affrontare un’altra avversaria insidiosa e provare a conquistare punti importanti in ottica Finali. Dall’altra parte della rete ci sarà la compagine cubana, che potrà contare anche su Marlon Yant e Jesus Herrera, ben noti al campionato italiano. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 22.30 italiane di venerdì 9 giugno alla TD Place Arena di Ottawa, in Canada. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Cuba della VNL maschile 2023.

STREAMING E TV – La partita Italia-Cuba della VNL maschile 2023 sarà visibile sulla piattaforma della federazione internazionale volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento, ma anche in diretta tv su Sky Sport Uno (canale visibile in streaming su Sky Go e Now). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.